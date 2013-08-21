纽约期市：ICE期棉两日暴跌9.7%，因多头结清仓位

路透纽约8月21日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三续挫逾4美分，两日跌幅为2008年12月来最大，交易员称因技术信号以及产量前景改善促使多头不断结清仓位。

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 收低4.62美分或5.2%，报每磅84.24美分。

12月合约在昨日跌停后，今日又差一点跌停，因供应忧虑缓和，且技术前景转弱刺激卖压。

在过去两日，期棉价格大跌8.62美分或9.3%，回吐两周前开始的升势录得的升幅。

交易员表示，美国东南部地区气温升高，以及全球第二大产棉国印度丰产的预期都令期棉价格承压。

ICE数据显示，周二未平仓合约降至209,987口，之前一日为214,378口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)