纽约期市：ICE期棉几无变动，因需求重现终止跌势

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约8月22日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四几无变动，纺织厂需求支撑市场，棉花市场在过去两天因投资人结清头寸而大幅下跌。
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 小幅收低0.06美分或0.07%，报每磅84.18美分，整个交易日价格在平盘上下游走。
次月合约 在之前两个交易日录得2008年12月来最大两日跌幅。
交易员称，12月棉花期货 的技术面仍然疲弱，在本周稍早回落过程中跌穿了100日移动均线。
交易所数据显示，周二和周三未平仓合约下跌超过17,000口，因价格下挫约10%，投资人出脱多头押注。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。