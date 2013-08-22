版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 23日 星期五 05:52 BJT

纽约期市：ICE期棉几无变动，因需求重现终止跌势

路透纽约8月22日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四几无变动，纺织厂需求支撑市场，棉花市场在过去两天因投资人结清头寸而大幅下跌。

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 小幅收低0.06美分或0.07%，报每磅84.18美分，整个交易日价格在平盘上下游走。

次月合约 在之前两个交易日录得2008年12月来最大两日跌幅。

交易员称，12月棉花期货 的技术面仍然疲弱，在本周稍早回落过程中跌穿了100日移动均线。

交易所数据显示，周二和周三未平仓合约下跌超过17,000口，因价格下挫约10%，投资人出脱多头押注。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐