纽约期市：ICE期棉上涨，从上周录得两年表现最差一周中反弹

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透纽约8月26日 - 美国棉花期货周一上涨1%，扳回上周的一些跌幅，因纺织厂在棉花市场录得两年来表现最差的一周后趁低买入，且谷物市场劲升也带动棉花走势。
“谷物和油籽市场为棉花带来扶助，”INTL FCStone分析师说。
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 收升0.8美分或1%，报每磅84.9美分。
玉米和大豆价格上涨，尽管预料美国今年将丰收。
一交易商表示，投机者也利用周一棉花反弹出脱在棉花价格较高时建立的一些多头头寸。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。