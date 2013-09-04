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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 05:31 BJT

纽约期市：期棉收盘基本持平，成交清淡

路透纽约9月4日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三收盘基本持平，盘中涨跌互现，成交清淡，全球股市攀升带来的提振被谷物市场走低造成的拖累所抵消。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收涨0.04美分，或0.05%，报每磅82.75美分。

全球股市上扬，美国股市领涨，受助于汽车销售强劲，以及预期对叙利亚的军事行动规模有限。

大豆市场急跌所带来的压力限制棉花市场涨幅。

交易商称，棉纺厂买盘有限扶助期棉价格小涨，不过由于买家等待北半球收割的大规模展开，市场交投清淡。

美国农业部周二盘后公布的作物生长报告显示，上周美国棉花优良率较之前一周下降。这扶助支撑期棉价格。

ICE数据显示，周二期棉未平仓合约减少2,407口，至173,847口。

交易商静待美国政府下周公布月度供需报告。(完)
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