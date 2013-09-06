纽约期市：期棉上扬，但本周连续第三周收跌

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透纽约9月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周五上扬，为过去四个交易日来首次，因美国上周出口销售数据巩固了价格走低使需求重燃的希望，不过本周连续第三周走低。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小涨0.91美分，或1.1%，报每磅83.21美分，录得三周来最大单日涨幅。
但今日的涨势无法阻止期棉录得第三周连跌。期棉价格从三周前触及的五个月高位回落超过11%，因投机客驱动的涨势枯竭。
商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，9月3日当周，投机客削减棉花期货和期权看涨头寸。
美国农业部公布的数据显示，8月29日当周，对中国的棉花出口较之前一周增加，因价格急跌刺激实货需求。
交易商称，下周美国农业部将公布月度供需报告，产量预估可能被修改。(完)
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