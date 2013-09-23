纽约期市：期棉小跌，受美联储政策的不确定性影响

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透纽约9月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小跌，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策的不确定性主导市况，引发又一轮投资人抛盘。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收低0.25美分，或0.3%，报每磅84.27美分，连跌第三日。
期棉和金融市场下滑，因美联储缩减购债计划缺乏清晰度，盖过了中国制造业数据优于预期的影响。
棉价在区间交投中下滑，跌向82美分，该水准被认为是能激活棉纺厂买盘的关键位。12月期棉结算价略高于200日移动均线切入位84.23美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。