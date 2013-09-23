纽约期市：期棉小跌，受美联储政策的不确定性影响

路透纽约9月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小跌，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策的不确定性主导市况，引发又一轮投资人抛盘。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收低0.25美分，或0.3%，报每磅84.27美分，连跌第三日。

期棉和金融市场下滑，因美联储缩减购债计划缺乏清晰度，盖过了中国制造业数据优于预期的影响。

棉价在区间交投中下滑，跌向82美分，该水准被认为是能激活棉纺厂买盘的关键位。12月期棉结算价略高于200日移动均线切入位84.23美分。(完)

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