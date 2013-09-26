纽约期市：期棉连涨第三日，因预期中国产量减少

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透纽约9月26日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四连涨第三日，因有关最大棉花种植和消费国中国产量减少的报告，加剧了对部分主要生产商产量低于预期的担忧，尽管全球棉花库存预计将增加。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 上扬0.82美分，或近1%，报每磅85.47美分。
这是次月合约 逾一周来最大单日涨幅，使棉花价格处于8月底以来的交易区间的顶部。
中国棉花协会称，今年中国棉花产量可能减少5.1%，因种植面积减少和天气状况不利棉花生长。
交易商称，预计美国农业部将在两周后发布月度供需报告时下调对中国棉花产量预估。
美国供应吃紧也扶助提振市场。
尽管如此，到7月31日，全球库存预计将达创纪录的近9,500万包(每包480磅)。
其中逾六成预计将成为中国储备的一部分，且投资者认为不会进入全球市场。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编