纽约期市：期棉跳升至一个月高位，因降雨引发供应忧虑

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
路透纽约9月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五大涨至一个月高位，本周录得六周来最大单周涨幅，因技术信号利好和印度降雨引发对全球第二大产棉国供应推迟或受损的忧虑。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 上扬1.16美分，或1.4%，结算价报每磅86.63美元，之前攀升至8月底以来最高86.98美分。
该次月合约 本周收涨2.5%，为8月中以来最大周度涨幅，因跟进买盘推动12月合约 升穿50和100日移动均线，并带动市场进一步上扬。
交易商称，全球第二大产棉国印度最近几天出现过量降雨，这可能损及收成，该国今年棉花丰产。
次月期棉合约 本季可能基本持平，上季走低。(完)
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
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路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。