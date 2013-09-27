纽约期市：期棉跳升至一个月高位，因降雨引发供应忧虑

路透纽约9月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五大涨至一个月高位，本周录得六周来最大单周涨幅，因技术信号利好和印度降雨引发对全球第二大产棉国供应推迟或受损的忧虑。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 上扬1.16美分，或1.4%，结算价报每磅86.63美元，之前攀升至8月底以来最高86.98美分。

该次月合约 本周收涨2.5%，为8月中以来最大周度涨幅，因跟进买盘推动12月合约 升穿50和100日移动均线，并带动市场进一步上扬。

交易商称，全球第二大产棉国印度最近几天出现过量降雨，这可能损及收成，该国今年棉花丰产。