纽约期市：期棉劲挫2%，因美国政府停运抵销了对降雨影响作物生长的担忧

路透纽约10月1日 - 洲际交易所期棉周二重挫多达2%，结束五日连涨，因美国政府停运令投资者不安，且盖过了对风暴天气将导致美国棉花生长延迟并损及收成的担忧。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.61美分，或0.7%，报每磅86.6美分。

期棉价格从日低85.48美分反弹，因抛售力度减弱，且市场从盘初的恐慌中稳定下来。

期棉市场表现不及整体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 仅下跌0.5%。

交易商担忧，由于联邦政府无限期停运，将导致一些关键的农业数据无法发布。

本周，中国金融市场因黄金周假期休市。

尽管如此，交易商仍担忧如果即将来临的降雨损及美国最大棉花种植州德州的棉花作物，供应可能吃紧。

农业部周一公布的一周作物生长报告显示，玉米的生长进一步延迟，上周德州的棉花盛铃率仅为53%，远低于该州的四年均值。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)