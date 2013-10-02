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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 04:41 BJT

纽约期市：期棉收涨，因美元走软和商品市场普涨

路透纽约10月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小幅收涨，因在昨日回落后，美元走软和农业和工业商品普涨带动对棉花的买兴。

市场人士继续关注美国部分政府机构停运，今天已进入第二天。

交投最活跃的ICE-12月期棉 结算价上扬0.27美分，或0.3%，报每磅86.87美分。根据路透初步数据，成交量较30日均值高出近35%。

棉花市场表现不及总体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 上涨近1%。

美元指数跌穿80至大约79.9的心理支撑位，稍早触及2月以来最低。

分析师称，如果美国政府停运长时间持续，因此打扰棉花质量检查，加上关键统计报告推迟发布，将可能推迟美国棉花出口。(完)
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