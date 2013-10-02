纽约期市：期棉收涨，因美元走软和商品市场普涨

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约10月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小幅收涨，因在昨日回落后，美元走软和农业和工业商品普涨带动对棉花的买兴。
市场人士继续关注美国部分政府机构停运，今天已进入第二天。
交投最活跃的ICE-12月期棉 结算价上扬0.27美分，或0.3%，报每磅86.87美分。根据路透初步数据，成交量较30日均值高出近35%。
棉花市场表现不及总体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 上涨近1%。
美元指数跌穿80至大约79.9的心理支撑位，稍早触及2月以来最低。
分析师称，如果美国政府停运长时间持续，因此打扰棉花质量检查，加上关键统计报告推迟发布，将可能推迟美国棉花出口。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。