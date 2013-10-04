纽约期市：期棉价格走低，因政府停运盖过了热带风暴逼近带来的提振

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
路透纽约10月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周五小跌，本周结束两周连涨之势收挫，因美国政府部分停运的不确定性打压价格，盖过了热带风暴逼近棉花种植带带来的提振。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收跌0.26美分，或0.3%，报每磅87.18美分，日低为86.82美分。
期棉表现不及整体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 日内上扬0.32%。
本周，交易商调整价格以反应预期热带风暴Karen将对棉花作物造成的损害。这场风暴将在周末席卷亚拉巴马、佐治亚、南卡罗来纳和北卡罗来纳等州。
市场继续在没有关键政府数据和服务的情况下运作，其中包括一项农业部编制的反应对美国棉花需求的出口销售报告。这是首个受停运影响推迟公布的数据。
周度交易商持仓量数据也没有公布。交易商担忧，政府停运进入第二周，将导致倍受期待的月度供需报告推迟发布。该报告原定于10月11日发布。(完)
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)