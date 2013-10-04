纽约期市：期棉价格走低，因政府停运盖过了热带风暴逼近带来的提振

路透纽约10月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周五小跌，本周结束两周连涨之势收挫，因美国政府部分停运的不确定性打压价格，盖过了热带风暴逼近棉花种植带带来的提振。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收跌0.26美分，或0.3%，报每磅87.18美分，日低为86.82美分。

期棉表现不及整体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 日内上扬0.32%。

本周，交易商调整价格以反应预期热带风暴Karen将对棉花作物造成的损害。这场风暴将在周末席卷亚拉巴马、佐治亚、南卡罗来纳和北卡罗来纳等州。

市场继续在没有关键政府数据和服务的情况下运作，其中包括一项农业部编制的反应对美国棉花需求的出口销售报告。这是首个受停运影响推迟公布的数据。