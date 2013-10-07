纽约期市：期棉跌至一个月低位，因热带风暴力道减弱

路透纽约10月7日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一走低，录得逾六周来最大单日跌幅，因热带风暴Karen逐步减弱，缓解对美国棉花作物会遭受损害的忧虑，另外，美国政府停运和预算僵局使投资者不安。

最活跃的ICE-12月期棉合约 跌3.16美分，或3.6%，收报每磅84.02美分，盘中触及一个月最低83.60美分。

这是次月合约自8月底以来最大单日跌幅，使棉花成为表现最差的汤森路透-Jefferies CRB指数 成分商品。

拖累期棉走低的最主要因素是热带风暴Karen正逐步减弱，美国主要棉花种植区的棉田未受影响。

上周，对风暴可能造成损害的担忧，推动棉花价格升至六周高位。

美国政府停运仍令投资者不安，使全球金融市场和美元承压。

美国农业部将不会公布原计划周五发布的产量报告和全球农业供应预估报告，因政府部门部分停运。

交易商，在期棉跌穿85.50-85.80美分附近的关键支撑位后，触发止损卖盘。