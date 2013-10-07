纽约期市：期棉跌至一个月低位，因热带风暴力道减弱

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约10月7日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一走低，录得逾六周来最大单日跌幅，因热带风暴Karen逐步减弱，缓解对美国棉花作物会遭受损害的忧虑，另外，美国政府停运和预算僵局使投资者不安。
最活跃的ICE-12月期棉合约 跌3.16美分，或3.6%，收报每磅84.02美分，盘中触及一个月最低83.60美分。
这是次月合约自8月底以来最大单日跌幅，使棉花成为表现最差的汤森路透-Jefferies CRB指数 成分商品。
拖累期棉走低的最主要因素是热带风暴Karen正逐步减弱，美国主要棉花种植区的棉田未受影响。
上周，对风暴可能造成损害的担忧，推动棉花价格升至六周高位。
美国政府停运仍令投资者不安，使全球金融市场和美元承压。
美国农业部将不会公布原计划周五发布的产量报告和全球农业供应预估报告，因政府部门部分停运。
交易商，在期棉跌穿85.50-85.80美分附近的关键支撑位后，触发止损卖盘。
12月期棉合约 收在50、100和200日移动均线之下。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。