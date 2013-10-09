纽约期市：期棉走低，可能录得8月底以来最大单周跌幅

路透纽约10月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三走低，为本周第三日下跌，因热带风暴Karen并未对美国主要棉花种植区的作物造成损害，且美国政府继续关门使投资者保持警惕。
交投最活跃的ICE-12月期棉 小跌0.49美分，或0.6%，收报每磅
83.20美分。
期棉价格过去两个交易日走低，周一受多头清盘影响价格急跌，因热带风暴对美国棉花作物构成的威胁消退。美国是全球最大的棉花出口国。
次月12月合约 本周可能录得8月底以来最大单周跌幅。
除天气忧虑缓解外，美国的预算僵局和政府停摆使投资者不安，令棉花期价承压。
原定本周公布的美国政府出口数据将推迟发布。农业部也不会公布原定在周五发布的月度供需报告。
经交易所认证的棉花库存本周增至14,700包，另有近22,000包正等待检验。
交易商库存增加导致12月合约较3月合约 自5月来首次出现贴水。
交投清淡的ICE-10月期棉合约 收跌0.24美分，或0.3%，报每磅81.95美分。 该合约今日到期。
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)