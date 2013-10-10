纽约期市：期棉连跌第五日，受累于美国政府关门

路透纽约10月10日 - 期棉周四连跌第五日，徘徊在前一日触及的一个月低位附近，因美国政府关门进入第二周，买家离场观望。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.03美分，或0.04%，收报每磅83.17美分。

期棉价格徘徊在周三触及的四周低位83.10美分附近。

该合约 本周可能录得8月以来最大周度跌幅。

期棉表现不及整体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 上扬。

政府长时间关门可能影响棉农获得至关重要的联邦贷款，且交易商无法获得诸如原定周五公布的月度供需报告等关键政府统计数据。

ICE的最新数据显示，交易所库存再度攀升，至超过1.7万包，周三为不到1.5万包。(完)

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