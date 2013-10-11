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市场报道 | 2013年 10月 12日 星期六 05:35 BJT

纽约期市：期棉小涨，本周跌幅为8月底来最大

路透纽约10月11日 - 期棉周五小涨，因全球第二大产棉国印度降雨威胁供应，但本周棉价跌幅仍是8月底来最大。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小涨0.20美分，或0.2%，收报每磅83.37美分。

周五的上涨不足以抵消本周稍早的跌幅，期棉周度跌幅为七周最大。

期棉表现优于整体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 周五跌0.27%。

棉纺厂买盘和供应忧虑支撑棉花价格。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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