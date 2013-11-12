纽约期市：ICE期棉收高，因在12月合约到期前投资人调整头寸

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透纽约11月12日 - 洲际交易所(ICE)近期棉花期货周二跳涨，受助于回补空头，以及大量套利相关交易，因交易商急于在12月棉花合约交割前出脱头寸。
ICE-12月期棉 涨0.91美分，或1.2%，报77.88美分。12月期棉将在12月6日到期。
交投最活跃的3月棉花合约 收盘几无变动，小升0.02美分，或0.03%，报每磅78.22美分，距离上周触及约10个月低位77.64美分不远。
12月棉花价格上涨约2%，受助于回补空头，该合约首个交割日在11月22日。
成交放量，基金展期，且展期接近尾声。
3月期棉合约较近月12月合约升水收窄至0.34美分，低于之前的升水1.23美分，本月稍早升水触及2.28美分的峰值。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。