版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 13日 星期三 04:44 BJT

纽约期市：ICE期棉收高，因在12月合约到期前投资人调整头寸

路透纽约11月12日 - 洲际交易所(ICE)近期棉花期货周二跳涨，受助于回补空头，以及大量套利相关交易，因交易商急于在12月棉花合约交割前出脱头寸。

ICE-12月期棉 涨0.91美分，或1.2%，报77.88美分。12月期棉将在12月6日到期。

交投最活跃的3月棉花合约 收盘几无变动，小升0.02美分，或0.03%，报每磅78.22美分，距离上周触及约10个月低位77.64美分不远。

12月棉花价格上涨约2%，受助于回补空头，该合约首个交割日在11月22日。

成交放量，基金展期，且展期接近尾声。

3月期棉合约较近月12月合约升水收窄至0.34美分，低于之前的升水1.23美分，本月稍早升水触及2.28美分的峰值。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐