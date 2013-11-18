纽约期市：期棉走低，受累于谷物价格回落和需求忧虑

路透纽约11月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跟随谷物市场走低，对全球棉花供应将继续超过需求的担忧重压市场，因最大棉花消费国中国放慢收储步伐。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 小跌0.49美分，或0.6%，报每磅77.71美分。

ICE-12月合约 收跌0.75美分，或近1%，报每磅76.37美分，受累于在周五首个交割通知日前投资者结清头寸。

汤森路透/Core Commodity CRB指数 走低。

上周，中国棉花收储购买量仅为目标水平的44%，在预计本周开始的国储棉花拍卖前购买量减少。

全球棉花库存预计将在明年7月底前触及创纪录水平，因全球产量再度超过需求，且棉花面临来自价格较低的人造替代产品的竞争。

路透编制的交易所数据显示，上周ICE库存攀升至逾20.2万包，为7月以来最高。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 徐文焰)