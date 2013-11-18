纽约期市：期棉走低，受累于谷物价格回落和需求忧虑

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称脱欧协议执行期或会允许欧盟公民在英自由流动，以吸引人才
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路透纽约11月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跟随谷物市场走低，对全球棉花供应将继续超过需求的担忧重压市场，因最大棉花消费国中国放慢收储步伐。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 小跌0.49美分，或0.6%，报每磅77.71美分。
ICE-12月合约 收跌0.75美分，或近1%，报每磅76.37美分，受累于在周五首个交割通知日前投资者结清头寸。
汤森路透/Core Commodity CRB指数 走低。
上周，中国棉花收储购买量仅为目标水平的44%，在预计本周开始的国储棉花拍卖前购买量减少。
全球棉花库存预计将在明年7月底前触及创纪录水平，因全球产量再度超过需求，且棉花面临来自价格较低的人造替代产品的竞争。
路透编制的交易所数据显示，上周ICE库存攀升至逾20.2万包，为7月以来最高。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 徐文焰)
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