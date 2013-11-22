版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 23日 星期六 06:03 BJT

纽约期市：期棉降至10个月低点，连跌五周为2012年6月来最长

路透纽约11月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，连跌五周，为2012年6月来最长跌势，因投资人担心市场供应过剩及需求降低，继续从棉花市场撤资。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 跌1.12美分，或1.4%，收报每磅77.23美分。盘中一度大跌逾2%，至10个月低点76.65美元。

ICE数据显示，未平仓合约降至154,203口，为2012年1月来最低。

ICE Futures U.S.周五将投机最初保证金由1,600美元降至1,150美元，以降低融资入门门槛，提升市场流动性。

12月合约 将在12月6日到期。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐