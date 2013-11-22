纽约期市：期棉降至10个月低点，连跌五周为2012年6月来最长

《全球重要经济事件一览表》--4月14日-4月21日
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
路透纽约11月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，连跌五周，为2012年6月来最长跌势，因投资人担心市场供应过剩及需求降低，继续从棉花市场撤资。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 跌1.12美分，或1.4%，收报每磅77.23美分。盘中一度大跌逾2%，至10个月低点76.65美元。
ICE数据显示，未平仓合约降至154,203口，为2012年1月来最低。
ICE Futures U.S.周五将投机最初保证金由1,600美元降至1,150美元，以降低融资入门门槛，提升市场流动性。
12月合约 将在12月6日到期。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/14 深 钧达股份 002865 3,000 9.05 22.07 银河证券 4/18 4/14 沪 世运电路 732920 8,880 15.08 22.98 金元证券 4/18 4/14 沪 新经典 732096 3,336 21.55 21.22 东方花旗 4/18 4/17 深 友讯达 300514 2,500 *8.46 *22.98 招商证券 4/19 4/17 深 传艺科技 002866 3,590.67 *13.40 *22.99
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增 加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/13 5,513.6 3,894.0 9,407.6 34.1 3,275.96 4/12 5,488.1 3,885.4 9,373.5 18.2 3,273.83 4/11 5,474.8 3,880.5 9