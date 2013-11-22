纽约期市：期棉降至10个月低点，连跌五周为2012年6月来最长

中国证券：沪深证交所两融余额周四增34.1亿元至今年来新高

路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增 加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/13 5,513.6 3,894.0 9,407.6 34.1 3,275.96 4/12 5,488.1 3,885.4 9,373.5 18.2 3,273.83 4/11 5,474.8 3,880.5 9