纽约期市：期棉从10个月低位反弹，因中国数据激发需求希望

路透纽约11月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一从上周触及的10个月低位反弹，录得8月中以来最大单日涨幅，因近期中国政府加大收储力度，重燃全球最大棉花消费国中国对棉花的强劲需求将持续的希望。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收涨1.23美分，或1.6%，报每磅78.46美分，从上周五跌至10个月低位76.65美分的跌势中反弹。

在本周美国感恩节假期前，成交量低于平均水平。

ICE棉花期货市场周四休市。周五在1300 GMT恢复交易，且将在美东时间下午1:00提前结束交易。

中国棉花信息网周一称，上周（18日-22日）棉花临时收储成交总量为481,220吨，较前一周上升14.2%，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交2,646,200吨。

另外，中国政府推迟宣布预期中的开始拍卖国储棉花的时间也引发市场寄望，中国政府将允许纺织厂继续进口低成本棉花。

12月现货月棉花 收涨1.75美分，或2.3%，报每磅76.96美分。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)