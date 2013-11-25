纽约期市：期棉从10个月低位反弹，因中国数据激发需求希望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约11月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一从上周触及的10个月低位反弹，录得8月中以来最大单日涨幅，因近期中国政府加大收储力度，重燃全球最大棉花消费国中国对棉花的强劲需求将持续的希望。
交投最活跃的ICE-3月期棉 收涨1.23美分，或1.6%，报每磅78.46美分，从上周五跌至10个月低位76.65美分的跌势中反弹。
在本周美国感恩节假期前，成交量低于平均水平。
ICE棉花期货市场周四休市。周五在1300 GMT恢复交易，且将在美东时间下午1:00提前结束交易。
中国棉花信息网周一称，上周（18日-22日）棉花临时收储成交总量为481,220吨，较前一周上升14.2%，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交2,646,200吨。
另外，中国政府推迟宣布预期中的开始拍卖国储棉花的时间也引发市场寄望，中国政府将允许纺织厂继续进口低成本棉花。
12月现货月棉花 收涨1.75美分，或2.3%，报每磅76.96美分。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。