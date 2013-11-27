纽约期市：期棉回落逾2%，因中国准备出售国储棉花

路透纽约11月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在清淡成交中回落逾2%，因有消息称中国将开始出售其庞大的棉花储备，以及在周四美国感恩节假期前投资者锁定获利。

中国将从周四开始出售国储棉花，拍卖详情与预期基本一致，使市场更加担忧此举可能影响中国棉纺厂对海外棉花的需求。中国的棉纺工业规模在全球首屈一指。

交投最活跃的ICE-3月期棉 盘中跌至77.44的低位，后有所反弹，收盘回落0.9%，报每磅78.44美分。

投资者锁定获利，因对棉花作物受损的担忧缓解。周二期棉触及三周高位，因一风暴吹袭美国关键的棉花种植区。

在美国感恩节假期前，成交量低于均值。

周四ICE期棉市场将休市，周五恢复交易，但开盘时间推迟至美东时间上午8点，且将于美东时间下午1点提前收市。

中国棉花交易市场称，将从11月28日起通过全国棉花交易市场的储备棉竞卖交易系统，出库销售部分国家储备棉。

根据中国棉花网此前公布的信息，中国政府为国储棉设定的最低价格为每吨1.8万元人民币。该价格符合交易商预期，较纽约期棉价格升水约70%。 交易商继续消化上述消息。

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