纽约期市：期棉回落逾2%，因中国准备出售国储棉花

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透纽约11月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在清淡成交中回落逾2%，因有消息称中国将开始出售其庞大的棉花储备，以及在周四美国感恩节假期前投资者锁定获利。
中国将从周四开始出售国储棉花，拍卖详情与预期基本一致，使市场更加担忧此举可能影响中国棉纺厂对海外棉花的需求。中国的棉纺工业规模在全球首屈一指。
交投最活跃的ICE-3月期棉 盘中跌至77.44的低位，后有所反弹，收盘回落0.9%，报每磅78.44美分。
投资者锁定获利，因对棉花作物受损的担忧缓解。周二期棉触及三周高位，因一风暴吹袭美国关键的棉花种植区。
在美国感恩节假期前，成交量低于均值。
周四ICE期棉市场将休市，周五恢复交易，但开盘时间推迟至美东时间上午8点，且将于美东时间下午1点提前收市。
中国棉花交易市场称，将从11月28日起通过全国棉花交易市场的储备棉竞卖交易系统，出库销售部分国家储备棉。
根据中国棉花网此前公布的信息，中国政府为国储棉设定的最低价格为每吨1.8万元人民币。该价格符合交易商预期，较纽约期棉价格升水约70%。 交易商继续消化上述消息。
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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