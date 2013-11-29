纽约期市：期棉在昨日深跌后反弹，本月基本收平

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透纽约11月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五在昨日深跌后反弹，本月收盘基本持平，因贸易买盘抵销了投资者抛售，以及对全球供应过剩的担忧。
交投最活跃的ICE-12月合约 上扬0.91美分，或1.2%，报每磅79.35美分。
ICE期棉成交量低于均值，因周四感恩节过后，市场推迟到美东时间上午8点开盘，在美东时间下午1点提前收市。
汤森路透/Core Commodity CRB指数 上扬，美元指数 走低为以美元计价的商品提供支撑。
期棉本月小涨。
期棉价格周三急跌逾2%，因有消息称中国将开始出售国储棉花。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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