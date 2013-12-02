纽约期市：ICE期棉下跌，受累于美元上涨和中国出售国储棉花

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约12月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，受累于美元上涨，以及上周中国开始出售国储棉花后引发的需求忧虑。
交投最活跃的ICE-12月合约 下跌0.73美分，或0.9%，报每磅78.62美分。
汤森路透/核心商品CRB指数周一下跌。美元指数 上涨令美元计价商品承压，因美元走强使持有其他货币的投资人购买美元计价商品的成本增加。
中国棉花信息网周一称，上周(11.25-11.29)棉花临时收储成交总量为417,200吨，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交3,063,400吨，约较去年同期收储量降低10%左右。
成交低于均值，因交易员等待未来几周中国出售国储棉花的规模。
12月合约 收低0.87美分，或1.1%，报77.27美分。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。