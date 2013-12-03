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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 06:01 BJT

纽约期市：ICE期棉收盘几无变动，在交投清淡中留守在区间内

路透纽约12月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二收盘几无变动，受棉农卖盘和缩量的买盘所左右。

交投最活跃的ICE-12月合约 下跌0.01美分，或0.01%，报每磅78.61美分。

汤森路透初步数据显示，成交量约9,500口，不到30日均值的一半。

全日大部份时间交投疏落，汤森路透/核心商品CRB指数 上升，因能源市场大幅攀升。

棉花种植地区的农夫卖出限制棉花价格升幅，而纺织厂定价支撑棉花价格。

12月合约 将在12月6日到期，该合约收高0.14美分，或0.2%，报77.41美分，成交非常清淡。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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