纽约期市：期棉录得四个月来最大单日涨幅，因美国数据强劲

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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路透纽约12月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五跳升至一个月高位，因经济数据良好、本周出口销售再度强劲以及交易所库存持续减少引发止损买盘，推动市场上扬。
指标ICE-3月期棉合约 收涨1.56美分，或近2%，报每磅80.41美分，为次月合约8月以来的最大单日涨幅。
美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 数据推动期棉价格攀升至位于一个月高位的技术阻力位80.52美分。
止损买盘和投机客买兴使涨势加速。
另外，ICE库存持续减少也扶助推高价格。
本周美国棉花出口销售强劲，不过从近期触及的高位回落。
ICE-12月合约 收涨1.56美分，或2%，报每磅79.38美分，该合约周五到期。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。