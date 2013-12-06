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市场报道 | 2013年 12月 7日 星期六 05:54 BJT

纽约期市：期棉录得四个月来最大单日涨幅，因美国数据强劲

路透纽约12月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五跳升至一个月高位，因经济数据良好、本周出口销售再度强劲以及交易所库存持续减少引发止损买盘，推动市场上扬。

指标ICE-3月期棉合约 收涨1.56美分，或近2%，报每磅80.41美分，为次月合约8月以来的最大单日涨幅。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 数据推动期棉价格攀升至位于一个月高位的技术阻力位80.52美分。

止损买盘和投机客买兴使涨势加速。

另外，ICE库存持续减少也扶助推高价格。

本周美国棉花出口销售强劲，不过从近期触及的高位回落。

ICE-12月合约 收涨1.56美分，或2%，报每磅79.38美分，该合约周五到期。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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