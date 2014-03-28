纽约期市：ICE期棉上扬，连升三周

路透纽约3月28日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五上扬，录得三周连升，因投资人担心美国供应紧张，且受到空头回补和投机商买兴重燃的带动。

指标5月棉花合约 收高1.18美分，或1.3%，报每磅93.74美分。

一密西西比的分析师Dr. O. A. Cleveland在市场报告中写道，“恐慌性交易”带动期棉价格本周升至两年高位97.35美分。

在美国农业部周二报告预计目前产量可能小于之前预估后，对美国短期供应紧张的预期升温。

三名知情消息人士周四表示，中国当局将要求纺织厂购买更多国储棉，作为今年获得进口配额的条件。 (完)

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