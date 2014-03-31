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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 04:10 BJT

纽约期市：ICE期棉下滑，因套利交易和需求忧虑

路透纽约3月31日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一大多收低，盘中交投震荡，受套利交易和需求忧虑打压。

指标5月棉花合约 收低0.22美分，或0.2%，报每磅93.52美分。

指标合约价格承压走软，因交易商结清近月合约仓位，关注周四美国出口数据。市场普遍预期价格高企殃及美国棉花需求。

美国农业部周一预计，今年美国棉花种植面积升7%，至1,110万英亩，符合市场预期。在去年棉价大涨后，美国农户增加种植棉花。

套利交易支撑12月合约 小涨0.07美分或0.09%，报80美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-> (编译 李军; 审校 母红)
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