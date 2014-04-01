纽约期市：期棉走低，因忧虑供应过剩

路透纽约4月1日 - 期棉周二走低，因交易商担忧全球最大棉花出口国美国供应增加，和需求减弱。

交投最活跃的ICE-5月期棉 收跌1.45美分，或1.6%，报每磅92.07美分。

美国农业部周一预计，2014/15年美国农户将把种植面积在截至7月的当前季的基础上增加7%。

代表当前季作物的7月合约与代表新作的12月合约的价差连续第二日收窄。

7月合约 较12月合约 溢价从之前的13.55美分收窄至12.63美分。上周五触及2011年6月以来最高13.55美分。

交易商静待周四公布的周度出口销售报告，从中寻找近期价格飙升至两年高位是否打压需求的迹象。

国际棉花咨询委员会(ICAC)在周二发布的月度展望中称，下一季的库存将膨胀至超过2,100万吨，因全球产量超过需求。(完)

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