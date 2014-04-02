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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 06:04 BJT

纽约期市：期棉连跌第三日，可能结束四周连涨

路透纽约4月2日 - 期棉周三连跌第三日，且可能录得五周来首周下跌，受累于市场展期以及担忧美国供应将增加的同时需求将减少。美国是全球最大棉花出口国 。

交投最活跃的ICE-5月期棉 回落0.56美分，或0.6%，报每磅91.51美分。

有关美国农户今年将增加棉花种植面积的预期继续重压棉花市场。

交易商展期对近月合约的打击尤其严重。

交易商静待周四美国政府公布上周出口销售数据，寻找上周价格攀升至两年高位是否损及需求的迹象。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG (编译 母红; 审校 利棣儿)
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