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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 04:39 BJT

纽约期市：期棉触及一周半低位，因德州迎来降雨

路透纽约6月9日 - 期棉周一跌至一周半低位，受累于德州主要棉花种植区周末迎来急需的降雨。

洲际交易所(ICE)-近月7月期棉合约 盘中跌至84.07美分，后缩减跌幅，收挫0.23美分，或0.3%，报每磅84.55美分。

该合约连跌第四日，逼近技术超卖区域，14日相对强弱指标报31.8。

周末，包括德州棉花种植区在内的美国部分地区迎来降雨。预报称，本周将有更多降雨。期棉价格因此受压。

指数基金展期也令7月合约承压。

ICE-12月合约 也因美国天气状况有利作物生长承压，该合约收跌0.71美分，或0.9%，报每磅77.29美分。

很多人预期，美国月度供需报告将预计2014/15作物年度棉花产量增加，因德州降雨。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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