纽约期市：指标期棉放量走低，市场静待农业部供需报告

路透纽约6月10日 - 指标期棉周二放量小跌，整日走势震荡，交易商在农业部周三发布月度供需报告前调整头寸。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.04美分，或0.5%，收报每磅77.25美分。

但空头回补和止损买盘推高现货月7月合约 ，该合约收涨1.75美分，或2.1%，报每磅86.30美分。

指数基金展期7月合约导致成交放量，该合约将在本周晚些时候到期。

交易商对美国短期供应吃紧的预期将被8月1日开始的新作物年度产量增加的预期所盖过，这导致今日市场走势震荡。

市场广泛预期，农业部将在周三公布的月度供需报告中上调2014/15年产量预估，因今春的天气状况有利作物生长。

预计农业部还将上调本季的美国棉花出口预估，再度加剧对短期供应吃紧的担忧。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)