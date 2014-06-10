纽约期市：指标期棉放量走低，市场静待农业部供需报告

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透纽约6月10日 - 指标期棉周二放量小跌，整日走势震荡，交易商在农业部周三发布月度供需报告前调整头寸。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.04美分，或0.5%，收报每磅77.25美分。
但空头回补和止损买盘推高现货月7月合约 ，该合约收涨1.75美分，或2.1%，报每磅86.30美分。
指数基金展期7月合约导致成交放量，该合约将在本周晚些时候到期。
交易商对美国短期供应吃紧的预期将被8月1日开始的新作物年度产量增加的预期所盖过，这导致今日市场走势震荡。
市场广泛预期，农业部将在周三公布的月度供需报告中上调2014/15年产量预估，因今春的天气状况有利作物生长。
预计农业部还将上调本季的美国棉花出口预估，再度加剧对短期供应吃紧的担忧。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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