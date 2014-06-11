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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 03:25 BJT

纽约期市：期棉小跌，美国农业部发布的月度预估利空

路透纽约6月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小跌，此前美国农业部预计2014/15年度棉花库存将触及六年高位，但市场预计政府周度出口数据利多，期棉从日低反弹。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.06美分，或0.08%，收报每磅77.19美分，盘中触及三个半月低点76.50美分。

交易商为周四美国政府周度出口数据作准备，尾盘反弹将期棉从日低拉回。市场预计上周出口销售棉花6万出口包。

美国农业部在月报中预计美国2014/15作物年度结转库存将猛增约三分之二，因天气状况有利产量前景。

7月合约 收低0.79美分，或0.9%，报每磅85.51美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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