纽约期市：期棉小跌，美国农业部发布的月度预估利空

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透纽约6月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小跌，此前美国农业部预计2014/15年度棉花库存将触及六年高位，但市场预计政府周度出口数据利多，期棉从日低反弹。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.06美分，或0.08%，收报每磅77.19美分，盘中触及三个半月低点76.50美分。
交易商为周四美国政府周度出口数据作准备，尾盘反弹将期棉从日低拉回。市场预计上周出口销售棉花6万出口包。
美国农业部在月报中预计美国2014/15作物年度结转库存将猛增约三分之二，因天气状况有利产量前景。
7月合约 收低0.79美分，或0.9%，报每磅85.51美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)