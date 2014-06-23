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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 04:27 BJT

纽约期市：ICE近月期棉跌停触及两周低点，因预计有大量交割

路透纽约6月23日 - 洲际交易所(ICE)近月期棉周一结算后跌停，触及两周低点84.16美分，因交易商预计7月合约有大量交割，急于出脱仓位。

近月7月棉花合约 跌4美分，周二为该合约首个交割通知日，该合约将在7月9日到期。

大跌出现在结算后，7月合约收低0.64美分或0.7%，报87.52美分，成交量增加。

交投最活跃的12月棉花合约 收高0.6美分，或0.8%，报77.68美分，盘中升至一周高位77.90美分。

根据路透整理的数据，7月合约较12月合约价差由上周触及的2011年来高位13.96美分降至9.84美分。

ICE最新数据显示，交易所棉花库存攀升至11个月最高的436,979包。上周五市场未平仓合约降至去年11月来最低的157,280口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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