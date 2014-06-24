纽约期市：期棉重挫逾7%，录得2011年以来最大单日跌幅

《中国报摘》--中国证券报4月24日
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透纽约6月24日 - 现货期棉合约周二重挫逾7%，录得2011年以来最大单日跌幅，因交易商在7月合约进入交割期后出脱多头头寸，一些不愿入市的买家在场外观望。
交易商称，今日的跌幅让他们一头雾水，尽管7月合约成交清淡。部分人认为，今日的表现与一市场传言有关，传言称，一持有大规模多头头寸的投资者因客户取消一大宗订单而被迫卖出。
另一些人表示，无节制地累积库存令期棉价格承压，迫使多头离场。
ICE现货7月合约 盘中急跌7.1%，至六个半月低位81.33美分，由于已进入交割期，因此不受日涨跌幅的限制。
该合约 收跌5.71%，或6.5%，报每磅81.81美分，该合约将在7月9日到期，今日是首个交割通知日。
这是现货合约自2011年7月初以来的最大单日跌幅，当时价格从2美元之上的高位跳水，因对供应短缺的担忧被证明过度。
周二收盘后交易所表示，除7月合约外，其他合约的日涨跌限制将恢复至每磅3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，之前法国中间派总统候选人在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票中反建制冲击的风险。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。