纽约期市：期棉重挫逾7%，录得2011年以来最大单日跌幅

路透纽约6月24日 - 现货期棉合约周二重挫逾7%，录得2011年以来最大单日跌幅，因交易商在7月合约进入交割期后出脱多头头寸，一些不愿入市的买家在场外观望。

交易商称，今日的跌幅让他们一头雾水，尽管7月合约成交清淡。部分人认为，今日的表现与一市场传言有关，传言称，一持有大规模多头头寸的投资者因客户取消一大宗订单而被迫卖出。

另一些人表示，无节制地累积库存令期棉价格承压，迫使多头离场。

ICE现货7月合约 盘中急跌7.1%，至六个半月低位81.33美分，由于已进入交割期，因此不受日涨跌幅的限制。

该合约 收跌5.71%，或6.5%，报每磅81.81美分，该合约将在7月9日到期，今日是首个交割通知日。

这是现货合约自2011年7月初以来的最大单日跌幅，当时价格从2美元之上的高位跳水，因对供应短缺的担忧被证明过度。

周二收盘后交易所表示，除7月合约外，其他合约的日涨跌限制将恢复至每磅3美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)