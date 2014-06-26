纽约期市：ICE期棉触及一年半低点，因周度出口销售数据疲弱

路透纽约6月26日 - 纽约期棉周四跌至2012年12月来最低，此前美国政府公布的周度出口销售数据疲弱，引发期棉在震荡交投中遭受沉重卖压。

洲际交易所(ICE)指标12月棉花合约 收低0.63美分，或0.8%，报每磅74.63美分，盘中一度大跌逾2%，报73.71美分。

美国农业部公布的数据显示，截至6月19日该周美国出口销售2.77万包陆地棉。

农业部数据显示，出口商销售了3,600包剩余的当前2013/14年度棉花，较之前一周骤降98%，较之前四周均值减少96%。

投资人预计低价会刺激新的棉纺厂需求，遂在日低承接，期棉缩减了一些跌幅。

12月期棉进一步深陷技术性超卖区域，14日相对强弱指标(RSI)由29.4降至27.7。

ICE数据显示，周三库存增至11个月高位448,798，周二为444,585包。未平仓合约由145,458口降至2011年底来最低的144,552口。(完)

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