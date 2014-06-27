纽约期市：期棉结束三日连跌小涨，但本周下跌3%

路透纽约6月27日 - 期棉周五小涨，结束三日连跌，因在下周一农业部公布种植面积报告前，投资者调整头寸。期棉本周走势震荡，因在7月合约交割期来临前，投资者结清头寸。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小涨0.22美分，或0.3%，收报每磅74.85美分。

该指标合约 周四下跌至一年半低位73.71美分，本季度可能录得9%的跌幅。

ICE-7月合约 收涨0.52美分，或0.6%，报每磅80.89美分，今日成交清淡，因在该合约7月9日到期前，市场正处于交割期。

在周一农业部公布棉花种植面积报告前，交易商调整头寸。市场普遍预计，报告将显示，棉花种植面积小幅减少或基本持平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)