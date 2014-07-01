纽约期市：期棉触及2012年11月以来低位，因预期美国产量将超预期

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透纽约7月1日 - 期棉周二连跌第二日，跌至2012年11月以来的低位，因美国农业部报告引发市场预期美国棉花产量将超过之前的预期。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月期棉合约 盘中跌至72.20美分，后缩减跌幅，收跌0.11美分，或0.1%，报每磅73.40美分。
该合约的跌幅收窄，因在逼近72美分的支撑位，进一步深陷超卖区域之时买盘浮现。
美国农业部周一报告称，美国2014年棉花种植面积为1,137万英亩，较去年高9%。
交易商称，棉花种植面积增加，加之德州近几周天气状况有利，使美国棉花产量高于之前预期的可能性增加，从而使价格承压。
美国农业部本月稍早预计，2014/15年美国棉花产量为1,500万包。
其他机构预计产量为接近1,800万包。
近月-7月合约 收跌2.13美分，或2.7%，报每磅77.08美元，成交清淡。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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