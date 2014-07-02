纽约期市：期棉延续跌势，因德州降雨和美国棉花种植面积创纪录

路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连跌第三日，因美国主要种植区天气状况有利作物生长，使棉花丰产的可能性提高，且交易商消化本周高于预期的种植面积报告。

指标ICE-12月棉花期货 收跌0.93美分，或1.3%，报每吨72.47美分，距离昨日触及的2012年11月底以来的合约最低位不远。

在连续几周出现急需的降雨后，市场预期德州部分地区的降雨将使农户弃种率将降低，并会提振美国棉花产量。

另外，天气预报称，未来几天美国南部天气晴朗，使对良好天气状况将导致美国棉花增产的预期升温。

美国农业部在周一发布的报告中将2014年美国棉花种植面积预估上调至1,137万英亩，较去年增加9%，较3月预估增加的幅度超过了很多交易商的预期。

预计美国2014/15年供应增加的同时，全球最大棉花消费国中国的需求也会大幅减少，因中国政府改革棉花收储计划。

一行业组织在周二收盘后发布的一份月度展望中称，预计到2014/15作物年度结束时，全球棉花库存将飙升至2,100万吨之上。

今日的跌势使期棉合约进一步深陷超卖区域，14日相对强弱指标为21，为5月底以来最低。

现货7月合约 收跌0.39美元，或0.5%，报每磅76.69美元，成交极为清淡。(完)

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