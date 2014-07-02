纽约期市：期棉延续跌势，因德州降雨和美国棉花种植面积创纪录

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连跌第三日，因美国主要种植区天气状况有利作物生长，使棉花丰产的可能性提高，且交易商消化本周高于预期的种植面积报告。
指标ICE-12月棉花期货 收跌0.93美分，或1.3%，报每吨72.47美分，距离昨日触及的2012年11月底以来的合约最低位不远。
在连续几周出现急需的降雨后，市场预期德州部分地区的降雨将使农户弃种率将降低，并会提振美国棉花产量。
另外，天气预报称，未来几天美国南部天气晴朗，使对良好天气状况将导致美国棉花增产的预期升温。
美国农业部在周一发布的报告中将2014年美国棉花种植面积预估上调至1,137万英亩，较去年增加9%，较3月预估增加的幅度超过了很多交易商的预期。
预计美国2014/15年供应增加的同时，全球最大棉花消费国中国的需求也会大幅减少，因中国政府改革棉花收储计划。
一行业组织在周二收盘后发布的一份月度展望中称，预计到2014/15作物年度结束时，全球棉花库存将飙升至2,100万吨之上。
今日的跌势使期棉合约进一步深陷超卖区域，14日相对强弱指标为21，为5月底以来最低。
现货7月合约 收跌0.39美元，或0.5%，报每磅76.69美元，成交极为清淡。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26