版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 03:50 BJT

纽约期市：期棉触及2012年11月来最低，出口数据疲弱拖累期棉连跌第四周

路透纽约7月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四触及2012年11月来最低，连跌第四周，此前美国政府公布的周度出口数据显示越南取消大量订单，引发对供应过剩的担忧。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 低见71.52美分，之后缩减跌幅，收低0.41美分或0.6%，报72.06美分。

美国农业部周四发布的周度出口数据显示，越南净取消了18,472出口包2013/14年度棉花的订单。

根据路透检讨的美国农业部数据，这是越南2012年2月来最大的订单取消量。2013/14作物年度，越南是美国棉花的第四大买家，次于中国、土耳其和墨西哥。

美国公布的就业报告强劲，给期棉提供了支撑。

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

期棉连跌四日，本周重挫4%，为3月来最大周度跌幅。本周五为美国独立日假期，ICE棉花市场将休市，下周一推迟开盘。

市场静待美国农业部下周五发布2014/15年度最新产量预估。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐