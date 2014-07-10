纽约期市：期棉触及两年低位，静待农业部供需报告

路透纽约7月10日 - 期棉周四触及两年低位，连跌第八日，因多数商品市场风险意愿疲弱，且在美国农业部供需报告公布前，棉花市场人气负面。
黄金、布兰特原油、玉米和咖啡等商品今日收低，受累于对葡萄牙银行业的担忧和供需忧虑等因素。
棉花市场人士目前静待农业部公布2014/15年产量预估。市场预计，农业部将上调美国供应预期。
指标ICE-12月期棉 收跌1.12美分，或1.6%，报每磅68.55美分，盘中跌至两年低位68.50美分。
ICE-3月合约 收跌1.24美分，或1.8%，报每磅69.39美分。
自6月27日农业部报告2014年棉花种植面积同比增长9%，至1,137万英亩后，12月合约连续收跌。
种植面积数据超过了很多分析师的预期。使农业部周五将再度上调2014/15年美国棉花产量的预期升温。农业部6月的产量预估为1,500万包。
市场的预期更高，为1,600-1,700万包。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)