纽约期市：ICE期棉止跌上涨，因棉纺厂逢低伺机买入

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透纽约7月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周一上涨，结束九日连跌，因投机商卖盘枯竭，且在期棉价格上周徘徊在两年低点附近时，棉纺厂伺机买入
指标12月期棉 收高0.18美分或0.3%，报每磅68.30美分。
直至周一，12月期棉在过去两周内每个交易日都收低，因投机商预期美国丰产且库存猛增，转为作空。
交易商目前预计，周四美国政府发布的周度出口数据将显示价格下滑刺激需求。
次月合约 7月迄今下挫了7%，并在上周跌至2012年6月来最低的67.10美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。