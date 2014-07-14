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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 05:53 BJT

纽约期市：ICE期棉止跌上涨，因棉纺厂逢低伺机买入

路透纽约7月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周一上涨，结束九日连跌，因投机商卖盘枯竭，且在期棉价格上周徘徊在两年低点附近时，棉纺厂伺机买入

指标12月期棉 收高0.18美分或0.3%，报每磅68.30美分。

直至周一，12月期棉在过去两周内每个交易日都收低，因投机商预期美国丰产且库存猛增，转为作空。

交易商目前预计，周四美国政府发布的周度出口数据将显示价格下滑刺激需求。

次月合约 7月迄今下挫了7%，并在上周跌至2012年6月来最低的67.10美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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