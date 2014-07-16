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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 05:48 BJT

纽约期市：期棉仍然承压，受累于交易商和投机客卖盘

路透纽约7月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小幅走低，回吐稍早的涨幅，因在预期供应充裕，且担忧需求不断萎缩的情况下，交易商和投机客继续抛售，且缺乏棉纺厂买盘来支撑价格。

但其他市场走势较为稳定部分缓解了棉花市场的跌势，不过交易商仍关注在66美分的下一个技术支撑位。这将成为两年新低。

指标ICE-12月期棉合约 收跌0.11美分，或0.2%，报每磅67.64美分。成交量低于近几个交易日，接近1.25万口。

“尽管实货交易反弹，但现货价格仍然承压，受累于基金的卖盘，”INTL FCStone的分析师表示。

德州降雨充沛继续提振2014/15作物年度丰收的预期，使棉花价格承压。

低价吸引海外棉纺厂的低吸买盘， 它们按需买入，不留多于库存。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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