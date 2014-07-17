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市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 05:57 BJT

纽约期市：期棉收高，强劲的出口数据刺激买盘

路透纽约7月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小涨，因美国出口销售数据强劲，刺激对出口需求将增加的希望。今年农户增加种植，投资人原本担心会有大量供应过剩。

指标ICE-12月期棉合约 收高0.01美分，报每磅67.65美分。日高报68.08美分，但仍接近过去一周触及的多年低点。

今年种植面积庞大以及天气状况有利，令市场预期将丰产。

周四发布的8月1日开始的2014/15年度出口销售数据显示约售出35万出口包，这是价格下滑带动海外棉纺厂需求的迄今最强劲迹象。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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