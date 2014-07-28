纽约期市：期棉小涨，因棉纺厂买盘抵消投资人卖压

路透纽约7月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小涨，因棉纺厂买盘抵消了投资人的卖压。

指标ICE-12月期棉合约 收高0.53美分或0.8%，报每磅65.88美分，为本月迄今第六日收高。

上周五，期棉跌至两年低点64.53美分，因投机商卖盘持续。

该合约仍深陷技术性超卖区域，14日相对强弱指标(RSI)从上周五的16.4升至20.9。(完)