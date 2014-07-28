版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 05:31 BJT

纽约期市：期棉小涨，因棉纺厂买盘抵消投资人卖压

路透纽约7月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小涨，因棉纺厂买盘抵消了投资人的卖压。

指标ICE-12月期棉合约 收高0.53美分或0.8%，报每磅65.88美分，为本月迄今第六日收高。

上周五，期棉跌至两年低点64.53美分，因投机商卖盘持续。

12月期棉7月势将连跌第三个月，跌幅达到10%。

该合约仍深陷技术性超卖区域，14日相对强弱指标(RSI)从上周五的16.4升至20.9。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐