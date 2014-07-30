纽约期市：期棉跌至五年低点，因担心供应充裕

指标ICE-12月期棉合约 收跌1.01美分或1.6%，报每磅64.00美分。日低报63.76，为指标次月合约2009年10月来最低。

“今日市场没有什么能真正影响走势的新题材，但我们继续看到买盘有限。”KCG Futures高级棉花分析师Sharon Johnson表示。

美国农业部月度报告对全球市场的利空评估，仍对市场施压。

在该报告中，政府预期在2014/15作物年度末，全球棉花库存将膨胀至约1.06亿包的纪录高位，美国棉花库存将升至约500万包的六年高位。(完)