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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 05:11 BJT

纽约期市：期棉跌至五年低点，因担心供应充裕

路透纽约7月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及五年低点，连跌第二日，因预计市场供应充裕，买家离场。

指标ICE-12月期棉合约 收跌1.01美分或1.6%，报每磅64.00美分。日低报63.76，为指标次月合约2009年10月来最低。

“今日市场没有什么能真正影响走势的新题材，但我们继续看到买盘有限。”KCG Futures高级棉花分析师Sharon Johnson表示。

美国农业部月度报告对全球市场的利空评估，仍对市场施压。

在该报告中，政府预期在2014/15作物年度末，全球棉花库存将膨胀至约1.06亿包的纪录高位，美国棉花库存将升至约500万包的六年高位。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)
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