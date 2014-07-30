纽约期市：期棉跌至五年低点，因担心供应充裕

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约7月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及五年低点，连跌第二日，因预计市场供应充裕，买家离场。
指标ICE-12月期棉合约 收跌1.01美分或1.6%，报每磅64.00美分。日低报63.76，为指标次月合约2009年10月来最低。
“今日市场没有什么能真正影响走势的新题材，但我们继续看到买盘有限。”KCG Futures高级棉花分析师Sharon Johnson表示。
美国农业部月度报告对全球市场的利空评估，仍对市场施压。
在该报告中，政府预期在2014/15作物年度末，全球棉花库存将膨胀至约1.06亿包的纪录高位，美国棉花库存将升至约500万包的六年高位。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。