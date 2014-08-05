纽约期市：期棉跟随其他商品走低，市场交投清淡

路透纽约8月5日 - 美国期棉周二走低，因商品市场的普遍抛售势头，以及缺乏来自中国的需求，使期棉再度逼近上周触及的五年低位。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.50美分，或0.8%，报每吨63.74美分，盘中徘徊在略高于五年低位62.02美分的水平。

“多数商品市场今日走低，”Price Futures Group的总裁Jack Scoville表示。

由19中商品组成的汤森路透/Core Commodity CRB指数 回落0.6%，报292.4，为2月14日以来最低，银和铜市领跌。

12月期棉过去两个月累计下跌约20%，投资者因担忧供应过剩而抛售期棉。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)