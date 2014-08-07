纽约期市：期棉走低，受累于农产品市场普跌和股市走低

路透纽约8月7日 - 期棉周四小幅收跌，市场交投淡静，因农产品市场普跌和股市走低，损及投资者对棉花需求的预期。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.33美分，报每磅64.02美分，在攀升至一周高位65.08美分后回落。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低约15%。

由19中商品组成的汤森路透/Core Commodity CRB指数 跌0.3%，谷物和软商品市场领跌。标普500指数 回落0.5%，因伊拉克和乌克兰的担忧地缘政治紧张局势加剧。

预报显示，印度为期四个月的雨季后半部分的天气状况改善，也令市场人气受压。之前，该国出现了几次雨量高于均值的降雨，且预计下周降雨将持续。

期棉市场基本未受周四公布的周度出口销售报告影响。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>