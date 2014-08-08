纽约期市：期棉小涨，市场在大跌后盘整

路透纽约8月8日 - 期棉周五小幅收高，交投淡静，在市场大跌后投机商和农户的卖盘看来暂歇。

Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli表示，棉花市场可能暂时触底，农户卖盘减少，且在近期价格大跌后中国可能进口棉花。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收高0.19美分，报每磅64.21美分。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

期棉在过去六周大跌约20%，上周在美国农业部发布利空报告后触及五年低点62.02美分。

美国农业部预期2014/15作物年度末美国棉花库存将升至约500万包的六年高位，全球棉花库存将增至约1.06亿包的纪录高位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)