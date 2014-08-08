纽约期市：期棉小涨，市场在大跌后盘整

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透纽约8月8日 - 期棉周五小幅收高，交投淡静，在市场大跌后投机商和农户的卖盘看来暂歇。
Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli表示，棉花市场可能暂时触底，农户卖盘减少，且在近期价格大跌后中国可能进口棉花。
交投最活跃的ICE-12月期棉 收高0.19美分，报每磅64.21美分。
路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。
期棉在过去六周大跌约20%，上周在美国农业部发布利空报告后触及五年低点62.02美分。
美国农业部预期2014/15作物年度末美国棉花库存将升至约500万包的六年高位，全球棉花库存将增至约1.06亿包的纪录高位。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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