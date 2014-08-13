纽约期市：期棉录得3月来最大单日涨幅，受助于空头回补和棉纺厂买盘

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透纽约8月13日 - 期棉周三跳涨，录得3月以来最大单日涨幅，受助于空头回补和棉纺厂买盘。
指标ICE-12月期棉合约 收涨1.35美分，或2.1%，报每磅64.72美分。
该合约前一日重挫，因美国农业部上调美国棉花产量预估至业内预期的高端。
周三早盘，棉纺厂买盘提振期棉价格。价格走强的迹象促使投资者回补空投，导致成交放量。指标合约价格跳涨多达3%。
交易商称，随着棉花价格跌至更接近美国政府支撑的水平，美国农户卖出的步伐放缓。这进一步支撑价格。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。