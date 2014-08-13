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市场报道 | 2014年 8月 14日 星期四 05:29 BJT

纽约期市：期棉录得3月来最大单日涨幅，受助于空头回补和棉纺厂买盘

路透纽约8月13日 - 期棉周三跳涨，录得3月以来最大单日涨幅，受助于空头回补和棉纺厂买盘。

指标ICE-12月期棉合约 收涨1.35美分，或2.1%，报每磅64.72美分。

该合约前一日重挫，因美国农业部上调美国棉花产量预估至业内预期的高端。

周三早盘，棉纺厂买盘提振期棉价格。价格走强的迹象促使投资者回补空投，导致成交放量。指标合约价格跳涨多达3%。

交易商称，随着棉花价格跌至更接近美国政府支撑的水平，美国农户卖出的步伐放缓。这进一步支撑价格。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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