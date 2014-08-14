版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 03:24 BJT

纽约期市：期棉走低，受累于疲弱的美国出口销售数据

路透纽约8月14日 - 期棉周四走低，因美国最新一周出口销售报告疲弱。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.05美分，或0.08%，报每磅64.67美分，受技术性买盘推动，缩减盘中的深度跌幅。

美国农业部周四公布的周度出口销售报告显示，截至8月7日当周，尽管价格跌至近五年低位62.02美分，但海外买家的买兴仍然骤降。

“销售数据充其量算平平。人们希望看到更好的数据，从当前的价格来看是合理的，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示。

12月合约 盘中跌至位于10日移动均线切入位64.10美分附近的技术支撑位，后反弹，收复今日的多数跌幅。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐