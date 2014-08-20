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市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 05:01 BJT

纽约期市：期棉急升，因交易商纷纷回补空头头寸

路透纽约8月20日 - 期棉周三急升，录得五个月来最大单日涨幅，因技术信号引发一波空头回补。

指标ICE-12月期棉 盘中跳升至7月底以来最高66.20美分，后有所回落，收涨1.65美分，或2.6%，报每磅65.81美分。

该合约成交放量，并升穿短期移动均线和位于65美分水平的技术阻力位，触发止损买入指令。

“下行动能减弱，”British merchant Plexus Cotton Ltd的风险管理部董事Peter Egli称，期棉升穿7日和20日移动均线，引发空头回补。

对美国棉花丰产的预期不断升温，导致12月期棉的价格从3月触及的97美分左右的高位回落了约30%。

8月1日，12月合约触及近五年低位62.02美分。

价格回落使生产商停止卖出。使市场很容易出现短期反弹，升至68-69美分，预计在该水准农户将重新开始卖出。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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